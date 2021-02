Με Ματσιούλις η Λιθουανία στα «παράθυρα» του Φεβρουαρίου (pic)

Lithuania NT roster for the last Eurobasket 2022 QF games:



PG: Kalnietis, Šarūnas Vasiliauskas, Vaidas Kariniauskas

SG: Tomas Dimša, Mindaugas Girdžiūnas, Arnas Velička

SF: Kuzminskas, Butkevičius

PG: Mačiulis, Bendžius, Gytis Masiulis

C: Birutis, Regimantas Miniotas, Blazevic