Τζάρετ Τζακ στο SDNA για τον Μέικον: «Είναι σκόρερ... ολκής»

Το SDNA συνομίλησε με τον βετεράνο γκαρντ, Τζάρετ Τζακ, που αγωνίζεται στην G-League, ο οποίος στάθηκε στον Ντάριλ Μέικον και την ικανότητά του να «εκτελεί» τις αντίπαλες άμυνες.

Πριν από λίγες μέρες η ΑΕΚ έκανε κίνηση-ματ με σκοπό να ενισχυθεί και να παρουσιαστεί δυνατή στο φίνις της σεζόν. Με δεδομένο πως ο Φεβρουάριος είναι μήνας προκλήσεων και η φάση των 16 του BCL, που αρχίζει τον Μάρτιο, είναι προ των πυλών, η Ένωση έκανε δικό της τον Ντάριλ Μέικον, ο οποίος αναμένεται να πλαισιώσει τον Κιθ Λάνγκφορντ στην «κιτρινόμαυρη» περιφέρεια.

Οι συστάσεις που ακολουθούν τον Αμερικανό άσο είναι πάρα πολύ καλές. Παρά το γεγονός πως βρίσκεται στην πρώτη σεζόν της καριέρας του στην Ευρώπη, φρόντισε με το... καλημέρα να δείξει πως έχει ποιότητα, ώστε να σταθεί σε υψηλό επίπεδο. Κάτι που φάνηκε τόσο στην Γαλατασαράι, όσο και στο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ.

Κόντρα στο Περιστέρι, ο 25χρονος γκαρντ ήταν απολαυστικός, με 18 πόντους και 7/14 σουτ, δείχνοντας πως παρά το γεγονός πως είχε μόνο 2 προπονήσεις με την κιτρινόμαυρη φανέλα, διαθέτει την ποιότητα να κάνει τη διαφορά.

Στις ΗΠΑ αυτό δεν είναι κάτι άγνωστο. Αρκετοί άνθρωποι του χώρου γνώριζαν την ποιότητά του πριν καν πατήσει το πόδι του στην Ευρώπη. Ο Τζαρετ Τζακ ήταν ένας εξ αυτών, με τον βετεράνο γκαρντ να έχει συνεργαστεί μαζί του στους Sioux Falls Skyforce, θυγατρική ομάδα των Μαϊάμι Χιτ. Και μάλιστα είχε πολύ καλά λόγια να πει για τον νέο άσο της Κυπελλούχου Ελλάδας.

«Πραγματικά μπορεί να σκοράρει με πολλούς τρόπους. Έχει τον τρόπο να σκοράρει κατά ρυπάς και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους! Είναι scoring point guard. Μπορεί να βάλει τη μπάλα στο καλάθι με πάρα πολλούς τρόπους, on and off the ball, με πικ εν ρολ καταστάσεις, Είναι πολύ καλός αθλητής και πραγματικά χαίρομαι που βρήκε ένα μέρος να επεκτείνει την καριέρα του. Δεν έχω βρεθεί ποτέ στην Ελλάδα, αλλά έχω μάθει ότι είναι φανταστικά. Ελπίζω να απολαύσει αυτή την εμπειρία και του εύχομαι τα καλύτερα», ήταν η τοποθέτησή του στο SDNA, τονίζοντας μάλιστα το πόσο χαρούμενος είναι για τον πρώην συμπαίκτη του και το νέο βήμα στην καριέρα του.

Φέτος ο Τζακ έχει ρόλο μέντορα στην Ignite, τη νεοσύστατη ομάδα της G-League. Διότι εκεί συνεργάζεται με μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του «αύριο», όπως ο Τζέιλεν Γκριν και ο Τζόναθαν Κουμίνγκα. Κάτι που κάνει και τον ίδιο να νιώθει πολύ καλά.

«Είναι πραγματικά πολύ αναζωογονητικό για μένα. Στο ρόστερ υπάρχουν παίκτες που μπορούν να κάνουν σπουδαία πράγματα σε μικρή ηλικία. Ξέρουν όμως ότι υπάρχει μια διαδικασία και δεν υπερενθουσιάζονται», εξήγησε, για να προσθέσει «Προσπαθούν να περάσουν από τον ερασιτεχνικό στον επαγγελματισμό υψηλού επιπέδου και συμβαίνουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Κάθε μέρα κάνουν ένα βήμα μπροστά και αποδέχονται όλα όσα τους λέμε. Αν συνεχίσουν να δουλεύουν με τον ίδιο ρυθμό θα έχουν εντυπωσιακή πορεία».

Παράλληλα, ξεχώρισε και τα στοιχεία που τον έχουν εντυπωσιάσει στους νεαρούς παίκτες του συνόλου, επισημαίνοντας πως «το μέγεθος και η αθλητικότητά τους σε τόσο νεαρή ηλικία είναι εντυπωσιακά στοιχεία. Πρόκειται για παίκτες ηλικίας 18-19 ετών και δείχνουν τρομερή ποιότητα. Έχουν φυσικό ταλέντο και εντυπωσιάζουν. Υπήρχαν κάποιες φάσεις στο εσωτερικό διπλό που παίξαμε, τις οποίες έκαναν και πραγματικά κοιταζόμασταν με τους συμπαίκτες μου. Αυτά τα παιδιά δείχνουν τρομερή βελτίωση. Είμαι ενθουσιασμένος γι αυτούς. Θα τους πιέσουμε όσο μπορούμε μέχρι να κάνουν το άλμα στην καριέρα τους. Ως τότε, όμως, θα τους κρατάω σφιχτά».