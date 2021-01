Το ξεχωριστό μήνυμα του Ολυμπιακού για τον Αντώνη Νταή (pic)

Αντώνης Νταής: 1963-2020

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα ζεις πάντα στις καρδιές μας. 🙏🏼



Antonis Ntais: 1963-2020

Gone But Never Forgotten. Forever in our hearts. 🙏🏼 #OlympiacosBC pic.twitter.com/SAHFzmf2Y5