Γκούντουριτς στο SDNA: «Έχω τεράστιο κίνητρο φέτος, η Φενέρ θα μπει στα πλέι οφ»

Η σεζόν στο ΝΒΑ, το απίστευτο ταλέντο του Τζα Μοράντ, η επιστροφή στην Euroleague, η «μάχη» της Φενέρμπαχτσε για τα πλέι οφ και η συνεργασία με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ: ο Μάρκο Γκούντουριτς δίνει τις απαντήσεις του στο SDNA!

Το ημερολόγιο έγραφε 23 Δεκεμβρίου 2020 και η Φενέρμπαχτσε μόλις είχε επιβληθεί του Ολυμπιακού με σκορ 84-77 για τη 16η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με την νίκη αυτή η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ έδινε τέλος σε ένα αρνητικό σερί τριών ηττών και έδειχνε να βρίσκει ξανά τον παλμό της. Πριν κλείσουν τα φώτα της «Ulker Sports Arena» ένας παίκτης βγήκε από τα αποδυτήρια, μαζί με έναν γυμναστή και ζήτησε δυο μπάλες.

Ο 25χρονος Μάρκο Γκούντουριτς είχε κάνει το ντεμπούτο της δεύτερης θητείας του με τους Τούρκους λίγο νωρίτερα, αλλά τα είχε... σπάσει: 4 πόντοι σε 21' με 2/5 δίποντα και 0/4 τρίποντα. Συνολικά, ο γκαρντ - φόργουορντ που φημίζεται για το σουτ του είχε 2/9 εντός πεδιάς. Τον ενόχλησε, νευρίασε. Άφησε στα αποδυτήρια την... ταμπέλα του πρώην NBAer και τις διακρίσεις του παρελθόντος και βγήκε να σουτάρει, να προσπαθήσει να «βρει το χέρι του».

Marko Guduric çalışmaya devam ediyor. pic.twitter.com/XibfPWNhe9 — Can İşbakan (@canisbakan) December 23, 2020

Από εκείνο το βράδυ και ύστερα η Φενέρ έχει βρει και πάλι τον δρόμο της και το σερί των τριών ηττών έχει δώσει τη θέση του σε ένα «ξέσπασμα» τεσσάρων θετικών αποτελεσμάτων. Η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ έχει βελτιώσει το ρεκόρ της (9-10) και «παλεύει» για την είσοδο στα πλέι οφ. Στα τελευταία τρία παιχνίδια ο Γκουντούριτς μετράει 12 πόντους ανά ματς και εξελίσσεται σε κομβικό παίκτη για την ομάδα του.

Λίγο πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (15/1, 19:00), ο Σέρβος σουτέρ μίλησε στο SDNA για το κεφάλαιο του ΝΒΑ, την τρέχουσα σεζόν με τη Φενέρμπαχτσε, τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ και τον Τζα Μοράντ.

- Έπειτα από μία σεζόν στο Μέμφις επέστρεψες στην ομάδα που αγαπάς, τη Φενέρμπαχτσε. Πώς κυλά η τρέχουσα σεζόν για εσένα μέχρι στιγμής;

«Η σεζόν είναι αρκετά καλή μέχρι τώρα. Φαίνεται πως παίζουμε καλύτερα πλέον. Νικήσαμε στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια μας και δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα. Μαθαίνουμε πώς να παίζουμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Πιιστεύω πως μπορούμε να πετύχουμε καλά πράγματα φέτος».

- Τι συνέβη την προηγούμενη σεζόν στο ΝΒΑ; Περίμενες να μείνεις παραπάνω στις ΗΠΑ;

«Ναι, φυσικά. Ξέρεις, ήθελα να μείνω παραπάνω, αυτό το λέω με σιγουριά. Όμως, "it is what it is". Στη ζωή δεν μπορείς να έχεις τον έλεγχο κάποιων πραγμάτων. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη κατάσταση δεν ήταν η σωστή για εμένα. Θεωρώ πως έπρεπε να πάρω καλύτερες και περισσότερες ευκαιρίες. Όμως, όπως είπα, είναι αυτό που είναι. Είμαι εδώ πια, πίσω στην Euroleague και εδώ είναι και η προσοχή μου αυτή τη στιγμή».

- Μιας και μιλάμε για το ΝΒΑ, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου για τον πρώην συμπαίκτη σου, Τζα Μοράντ. Υπάρχει κάποια ανέκδοτη ιστορία για εκείνον;

«Δεν υπάρχει κάποια τρελή ιστορία. Όμως, αποτελεί ένα απίστευτο ταλέντο, είναι ένας φανταστικός παίκτης. Είναι τρομερά όσα έχει πετύχει στα 21 του. Βελτιώνεται κάθε μέρα. Έχει γίνει καλύτερος, αν τον συγκρίνετε σε σχέση με πέρυσι. Είμαι απόλυτα σίγουρος πως μελλοντικά θα γίνει All Star, ένας σούπερ σταρ του ΝΒΑ».

- Γυρνώντας τη συζήτηση στην Ευρώπη, η Φενέρ τρέχει ένα σερί τεσσάρων νικών, από τη στιγμή που γύρισες. Θεωρείς πως θα καταφέρετε να μπείτε στα πλέι οφ;

«Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια, το πιστεύω. Αν μείνουμε υγιείς και είμαστε συγκεντρωμένοι στις βασικές αρχές του παιχνιδιού μας, σίγουρα θα μπούμε στο Top-8».

- Στη δεύτερη θητεία σου στην ομάδα συνεργάζεσαι με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ, τον οποίον θα συναντήσεις και στην εθνική Σερβίας. Πώς είναι ως άνθρωπος και ως προπονητής;

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που δουλεύω με τον Ιγκόρ. Τον γνώριζα, βέβαια, από πιο παλιά. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και τρομερός προπονητής. Οι μπασκετικές του γνώσεις είναι σε άλλο επίπεδο, είναι εξαιρετικός. Νιώθω χαρούμενος που τον έχουμε εδώ, που κερδίζουμε και που παίζουμε καλύτερα. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».

- Τι σκέψεις κάνεις για τη σύγκριση μεταξύ του Ομπράντοβιτς και του Κοκόσκοφ; Έχουν κάποιες ομοιότητες ή ορισμένες μεγάλες διαφορές;

«Το μπάσκετ είναι το ίδιο άθλημα, πάνω - κάτω. Μοιάζουν. Παράλληλα, έχουμε και κάποιες διαφορές. Πρόκειται για μία περίπλοκη ερώτηση και νομίζω πως αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και το κατάλληλο μέρος γι' αυτή την κουβέντα. Ας πούμε πως είναι διαφορετικοί με τον τρόπο τους. Ταυτόχρονα, όμως, έχουν και κοινά στοιχεία. Δεν θα είχα να αναφέρω κάτι συγκεκριμένο, κάποια τόσο μεγάλη διαφορά».

- Μετά το ντεμπούτο σου κόντρα στον Ολυμπιακό παρά την νίκη σας βγήκες ξανά στο παρκέ για να κάνεις μερικά σουτ. Πόσο μεγάλο κίνητρο έχεις τη φετινή σεζόν;

«Πιστεύω πως αυτό που αναφέρεις δείχνει πόσο κίνητρο έχω. Πραγματικά, θέλω να κερδίζω και να βοηθήσω την ομάδα να ωριμάσει, να είναι μία διεκδικήτρια των πλέι οφ και του Final Four, όπως ήταν τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ήμασταν στο Final Four κάθε χρόνο. Έχω τεράστιο κίνητρο».

- Πλέον έχετε μπροστά σας το τεστ με τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» είναι αρκετά αλλαγμένοι φέτος. Ποια είναι η άποψή σου για εκείνους;

«Ο Παναθηναϊκός πάντα διαθέτει καλές ομάδες. Φέτος άλλαξε πολλούς παίκτες, τώρα άλλαξε και προπονητή. Δεν είναι εύκολο να βρεθούν όλοι μαζί και να "χτίσουν" χημεία. Όμως, το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για εμάς, ένα ματς - πρόκληση. Πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά και θα το κάνουμε, με στόχο να προστατεύσουμε την έδρα μας».