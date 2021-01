Με Πασκουάλ και Παναγιωτόπουλο οι ευχές της Ζενίτ για το 2021 (vid)

😍 We wish a Happy New Year to all the fans supporting us all over the world. Especially now that support costs a lot.



Поздравляем с Новым годом всех, кто находил возможность посещать наши выездные игры, кто болеет за наш Клуб во всем мире.



Мы очень ценим это! pic.twitter.com/sy53MN49ol