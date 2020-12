Ρεβεγιόν σήμερα στο SDNA με εκπομπή-ιστορία: Έρχεται το... «Just the 2 of us» α λα μπασκετικά!

Ρέμο, Αργυρό και ό,τι άλλο τραβά η όρεξη σας, σήμερα μετά τις 9:30μμ. Γιατί νωρίτερα έρχεται η εκπομπή της... χρονιάς (στις 6 μ.μ.) με τις 20 αποκαλυπτικές ιστορίες που δεσμεύτηκαν να αφηγηθούν στον αέρα Παπαθεοδώρου, Κοτζιάς, Κοντός, Βετάκης, Λαούδης!

Ποιος είναι ο Κοκλώνης και ποιοι θα παίξουν τον ρόλο της Βίσση και της Βανδή θα το αποφασίσετε εσείς ψηφίζοντας με like ή με σχόλια την καλύτερη ιστορία που θα ακούσετε από τη δική μας ομάδα μπάσκετ.

Στο SDNA στήνουμε τραπέζι για ρεβεγιόν στις 6 το απόγευμα... μέχρι όσο πάει. Η πεντάδα που φέτος σας κράτησε συντροφιά τις νύχτες μετά τα παιχνίδια της Euroleague, έρχεται για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Η ιδέα γεννήθηκε πρόσφατα από μια ανέκδοτη ιστορία που αφηγήθηκε ο διευθυντής του SDNA με πρωταγωνιστές τον Ομπράντοβιτς κι έναν γνωστό Έλληνα παίκτη, και η δέσμευση που δόθηκε από τους συμπαρουσιαστές της εκπομπής γίνεται πράξη την Πέμπτη 31/12/2020 με 20 τέτοιες ιστορίες.

Τις έζησαν, τις συγκέντρωσαν και τις αφηγούνται ο Τόλης Κοτζιάς, ο Σωτήρης Βετάκης, ο Άρης Λαούδης, ο Δημήτρης Κοντός και ο Βασίλης Παπαθεοδώρου σε ένα... δικό μας Just the 2 of us, μια εκπομπή-σώου που θα σκορπίσει δάκρυα είτε από συγκίνηση είτε από γέλιο!

Δείτε το trailer, πάρτε καφέ, τσάι, ένα ποτήρι κρασί και ετοιμαστείτε να αποχαιρετήσουμε το χειρότερο έτος ever με τον πιο γλυκό τρόπο!

«20 για 20»!

https://www.youtube.com/watch?v=OnvtoyfCTJI