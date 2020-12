Πήρε τον Περσίδη το Λαύριο

Ενίσχυση στη θέση των φόργουορντ για το Λαύριο, το οποίο ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Περσίδη ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου (8/09/1995) small forward (2.00m) Nίκου Περσίδη.

Το Who is Who του Νίκου:

▪ Έκανε τα πρώτα του βήματα στον ΓΣ Χαλκίδας

▪ Τη σεζόν 2013-2014 αγωνίστηκε στον Ίκαρο Χαλκίδας. Στα 18 του χρόνια πήρε τους τρεις πρώτους του αγώνες στην Basket League.

▪ Τη σεζόν 2014-2015 αγωνίστηκε στο Ψυχικό (Α2)

▪ Τη σεζόν 2015-2016 αγωνίστηκε στο Παγκράτι (Α2)

▪ Τη σεζόν 2016-2017 αγωνίστηκε στον Ιωνικό Νίκαιας (Α2)

▪ Τη σεζόν 2017-2018 αγωνίστηκε στον Εθνικό Π. (Α2). Σε 32 αγώνες είχε Μ.Ο. 5.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ.

▪ Τη σεζόν 2018-2019 αγωνίστηκε στο Διαγόρα Δρυοπιδέων (Α2). Σε 29 αγώνες είχε Μ.Ο. 6.2 πόντους και 4 ριμπάουντ.

▪ Τη σεζόν 2019-2020 έκανε το μεγάλο άλμα και αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ με Μ.Ο. σε 6 αγώνες: 3.8 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ.

Νίκο, σε καλωσορίζουμε και σου ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!