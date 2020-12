Παρελθόν από τον Ηρακλή ο Τσίλντρες (vid)

Την λύση της συνεργασίας του με τον Μπράντον Τσίλντρες, ανακοίνωσε ο Ηρακλής, ευχόμενος στον νεαρό αθλητή καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Οι δρόμοι του Ηρακλή με τον Μπράντον Τσίλντρες, χώρισαν με κάθε επισημότητα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της, με τον νεαρό Αμερικανό.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η «κυανόλευκη» ΚΑΕ:

Ο Μπράντον Τσίλντρες αποχαιρέτησε σήμερα τον Ηρακλη. Ο νεαρός Γκαρντ στο τέλος της απογευματινής προπόνησης μίλησε στην Ομάδα, ευχαριστώντας διοίκηση, προπονητές και συμπαίκτες. Μεταξυ άλλων είπε:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα όσα κάνατε για μένα, το εκτιμώ πραγματικά. Με βοηθήσατε να γίνω καλύτερος σε όλα. Θα είμαι πάντα στο πλευρό σας, θα φωνάζω για τον Ηρακλή και θα σας παρακολουθώ. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ».

Μπράντον, σ’ ευχαριστούμε για το πάθος σου για την Ομάδα και τον ενθουσιασμό σου. Θα είσαι πάντα ένας από εμάς. Στο επανιδείν...

Brandon, thank you and remember: you ‘re one of us already. Take care and maybe we’ll meet again! All the best...