Oι ομιλίες που απογείωσαν τον Παναθηναϊκό και το τρίτο ημίχρονο με τη Nova

Οι ομιλίες και η δουλειά μετά το χαστούκι της Ισπανίας, οι ρόλοι και το τρίτο ημίχρονο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Nova: Όλα στο... καυτό Slam Dunk!

*Στον ομαδικό αθλητισμό και ειδικότερα στο μπάσκετ τα παιχνίδια δεν κρίνονται στα 40 λεπτά του αγώνα ή για την ακρίβεια, στα 40 λεπτά του αγώνα αποτυπώνεται το τι έκανε μία ομάδα όλη την προηγούμενη εβδομάδα πριν το τζάμπολ.

*Γι'αυτό και όποιος ήξερε τι είχε προηγηθεί του αγώνα Παναθηναϊκός - Μπάγερν επένδυσε ένα σπιτάκι και πήρε πίσω ένα εξοχικό. Στο 1,80 ο άσος ήταν δωράκι από τα λίγα. Θα πει κάποιος βέβαια: Και ποιος ήξερε τι συνέβη τις προηγούμενες μέρες και πώς να επενδύσει; Σωστό κι αυτό, αλλά το Slam Dunk ήξερε.

*Εντάξει στοίχημα δεν παίξαμε, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να αναλύσουμε σήμερα τι είχε συμβεί για να αντιληφθείτε και εσείς ότι το άθλημα απαιτεί μεγάλη πνευματική προετοιμασία.

*Ήταν γερό χαστούκι για τον Παναθηναϊκό το ταξίδι στην Μπασκόνια. Όχι μόνο για τον τρόπο που έχασε μέσα στο γήπεδο αλλά και για το πως αναλύθηκε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Από την αμέσως επόμενη μέρα ακολούθησε πολύ σκληρή κριτική εσωτερικά. Γιατί ο Παναθηναϊκός, στο διπλό ταξίδι που έκανε στην Ισπανία, φαινόταν ότι επειδή έχει χαμηλό μπάτζετ, δεν τρέχει και τίποτα αν χάνει.

*Και πρώτοι ο Αλβέρτης με τον Διαμαντίδη ανέλαβαν δράση και μερικές τους ομιλίες/συζητήσεις με τους παίκτες εξήγησαν πολλά σε όσους τα είχαν παρεξηγήσει.

*Από εκεί και πέρα, ο Βόβορας ανέλαβε το δεύτερο κομμάτι. Στο βίντεο έδειξε ξεκάθαρα στους παίκτες ότι δεν υποστήριζαν το πλάνο, που από την πρώτη στιγμή της σεζόν ο Παναθηναϊκός έχει «φωνάξει» ότι θα υποστηρίξει. Δηλαδή μάχες σώμα με σώμα, αλληλοκάλυψη, unselfish μπάσκετ. Να μείνει στην άκρη το «εγώ» και να μπει το «εμείς»,

*Και από το πρώτο δευτερόλεπτο του αγώνα με την Μπάγερν, αυτό έγινε σαφές. Όταν βλέπεις πεντάδα με Καλαϊτζάκη, Σαντ Ρος, Παπαπέτρου, Μπέντιλ και Παπαγιάννη, καταλαβαίνεις την στόχευση.

*Είχε και πέντε μέρες προπόνησης ο Βόβορας για να περάσει αυτό που ήθελε και η ομάδα δούλεψε απερίσπαστη. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι μετά από όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός έκανε το καλύτερο από τα πρώτα εννιά ματς της Euroleague. Πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη διάρκεια και με τόσο καλό αντίπαλο, χωρίς να χρειαστεί να βάλει κάποιος 30 πόντους, έβγαλε στο γήπεδο όσα υποσχέθηκε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας.

*Και επειδή σας αρέσουν τα φρέσκα κουλούρια, κρατήστε δύο στοιχεία ακόμα: Η εμφάνιση του Παπαπέτρου, που σταμάτησε να παίρνει συνεχόμενα pick and rolls και έβγαλε στο γήπεδο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, δεν είναι τυχαία. Ούτε οι έξι ασίστ του Νέντοβιτς. Ο καθένας έκανε στο γήπεδο αυτό που του αναλογεί. Το ενδιαφέρον έγκειται στο αν το ξαναδούμε αυτό ή αν ήταν ένα πυροτέχνημα. Ο καταμερισμός των ρόλων πάντως επανήλθε στα φυσιολογικά.

*Το ματς στο ΟΑΚΑ είχε όμως και συνέχεια. Το τρίτο ημίχρονο παίχτηκε περίπου πέντε λεπτά μετά την λήξη, όταν ο Καλαϊτζής πήγε στο post game της Nova να «χωθεί». Το τι διεμήφθη είναι αδύνατον να το δει κάποιος από μακριά αλλά από 30 μέτρα απόσταση φαινόταν ότι η διάθεση του ήταν να δοθούν επιπλέον εξηγήσεις face to face για όσα ακούστηκαν μετά το ματς με την Μπασκόνια.

*Υπήρξε ένταση και αυτό ήταν φανερό. Η συζήτηση, πολιτισμένα και σε μορφή διαλόγου, κράτησε 5-10 λεπτά, γιατί στον Παναθηναϊκό τρελάθηκαν και το έφεραν βαρέως προσωπικά, τόσο ο Αλβέρτης όσο και ο Διαμαντίδης, αλλά και ο Καλαϊτζής, σε σημείο που για πρώτη φορά στην καριέρα τους, οι δύο πρώτοι, να κάνουν κοινή δήλωση για ένα τέτοιο ζήτημα.

*Και ήθελαν με κάθε τρόπο να αποσαφηνίσουν ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο θέμα. Εντάξει, το εξήγησαν σε όλους τους τόνους. Το επόμενο βήμα θα είναι να δούμε τον Διαμαντίδη να κάνει κανένα ξαφνικό ντου στην εκπομπή της Λίλας Κουντουριώτη για να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρξε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα. Το ζήσαμε και αυτό, που λένε, μέσα στο 2020: Αλβέρτης, Διαμαντίδης, Καλαϊτζής να είναι μία εβδομάδα στα κάγκελα με τα media.

*Στα ματς πλέον, λόγω απουσίας των θεατών, φαίνονται όλα. Ακούγονται τα πάντα, η κάμερα δείχνει ξεκάθαρα όσα γίνονται στο παρκέ. Προσέξτε άμυνα που έκανε η Μπάγερν: Απομένουν 6" για την λήξη της επίθεσης και η μπάλα είναι στα χέρια του Μακ.. Ακούγεται μία φωνή από τον πάγκο της Μπάγερν: Three... Two... One... .Και την μπουμπούνησε την μπαλίτσα ο Μακ!