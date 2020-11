אירוע חריג על הספסל של מכבי ת״א: יאניס ספרופולוס נזף בסנדי כהן לאחר שהחליף אותו, כהן התעלם ממנו והמאמן תפס אותו בידו. לאחר שכהן השתחרר בכוח מידו של ספרופולוס, היווני שלח אותו לחדר ההלבשה ואמר לו "Go to the shower". כהן ירד וחזר לספסל לאחר זמן קצר