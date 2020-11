Με Μορέτι και παίκτη από το NCAA η Ιταλία στα «παράθυρα» (pic)

🇮🇹 L’Italia chiamò 🇮🇹



Ecco i 1️⃣6️⃣ Azzurri per il raduno di Roma.



Solo 1️⃣2️⃣ partiranno per la “bolla” di Tallinn per le sfide a Macedonia del Nord (28/11) e Russia (30/11). Dirette @SkySport!



Non vediamo l’ora di tornare in campo 💙#NothingButAzzurri#EuroBasket#Italbasket pic.twitter.com/fKTnqSSHhd