Marcus Eriksson hat sich vs @zenitbasket eine schwere Bänderverletzung am Sprunggelenk zugezogen und fällt mehrere Wochen aus.



Youngster Lorenz Brenneke hat sich beim @LokBernau-Spiel vs @BSWSixers am Sprunggelenk verletzt und fehlt ebenfalls mehrere Wochen.



Gute Besserung! pic.twitter.com/XtvQqgfh6B