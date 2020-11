Η προσπάθεια του Τάντας Σεντεκέρσκις της Μπασκόνια, στο χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ήταν το «Dunk of the Night» για τη Euroleague.

O Λιθουανός φόργουορντ, επιτέθηκε στην close out άμυνα του Γουάιτ κι έφτασε σε ένα όμορφο κάρφωμα, στο πρώτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με τη Euroleague να το ανακηρύσσει σε «Dunk of the Night» για χθες.

Δείτε τη σχετική φάση: