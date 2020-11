ΠΑΟΚ: Λύση συνεργασίας με Φλούκερ

Η Σάνον Φλούκερ ήταν από τα νέα αποκτήματα του ΠΑΟΚ για την καινούρια αγωνιστική περίοδο, ωστόσο ο τραυματισμός της σε φιλική αναμέτρηση πριν από αρκετό καιρό αποδείχθηκε σοβαρός και οι δύο πλευρές έλυσαν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους.

Ύστερα από επαναξιολόγηση της κατάστασης της αθλήτριας εκτιμήθηκε ότι ο τραυματισμός της είναι πιο σοβαρός και θα χρειαστεί και μεγαλύτερο διάστημα για να επανέλθει αγωνιστικά. ο Δικέφαλος ευχήθηκε καλή ανάρρωση στη Φλούκερ, χωρίς όμως αντίο αλλά εις το επανιδείν.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα Μπάσκετ Γυναικών, ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ, ανακοινώνουν την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας, με την αθλήτρια Channon Fluker.



Ύστερα από την επαναξιολόγηση της κατάστασης του τραυματισμού που υπέστη η Channon Fluker, διαπιστώθηκε το γεγονός πως το μέγεθος του προβλήματος ήταν μεγαλύτερο από το προσδοκώμενο.



Όλη αυτή τη περίοδο, ο ΠΑΟΚ ήταν δίπλα στην Αμερικανίδα αθλήτρια, προσφέροντας της την καλύτερη ιατρική περίθαλψη, την οποία εγγυήθηκαν ο χειρούργος-ορθοπεδικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, Dr. Διονύσης Νικηφόρος, και ο διοικητής των νοσοκομείων «Γεώργιος Γεννηματάς» και «Άγιος Δημήτριος» φυσικοθεραπευτής, Dr. Γεώργιος Κούτρας, οι οποίοι αποτελούν την ελίτ, ο καθένας στον τομέα του.



Η οικογένεια του Δικεφάλου της εύχεται καλή ανάρρωση και γρήγορη επάνοδο στους αγωνιστικούς χώρους.



Ο ΠΑΟΚ δεν λέει αντίο αλλά εις το επανιδείν στην αθλήτρια, Channon Fluker, αφού πρόκειται για έναν αδαμάντινο χαρακτήρα και μία εξαιρετική αθλήτρια.



Until we meet again Channon!