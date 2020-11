Επιβεβαίωση SDNA: το Λαύριο ανακοίνωσε τον Σον Εβανς

Ο Σον Έβανς επιστρέφει στο Λαύριο, για να ενισχύσει την φροντ λάιν της ομάδας του Χρήστου Σερέλη, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του SDNA.

Η επιστροφή του Σον Έβανς στο Λαύριο είναι γεγονός και πήρε επίσημη μορφή. Ο Αμερικανός σέντερ, με το «πλούσιο» βιογραφικό, συμφώνησε σε όλα και αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στη χώρα μας, για λογαριασμό της ομάδας του Χρήστου Σερέλη, έπειτα από 4 χρόνια.

Η ομάδα της Λαυρεωτικής βρισκόταν σε προχωρημένες επαφές μαζί του και κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία για την φετινή σεζόν, παίρνοντας τη θέση του Ντέιβ Μπελ στο ρόστερ.

Το SDNA είχε αποκαλύψει το βράδυ της Τρίτης (10/11) την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε συμφωνία, η οποία πήρε επίσημο χαρακτήρα την Τετάρτη, με την ανακοίνωση του Λαυρίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου (20/10/1988) 🇺🇸 Αμερικανού Center (2.03m) Sean Evans ο οποίος επιστρέφει στο Λαύριο μετά τη σεζόν 2016-2017!

Professional career:

BG Göttingen (Γερμανία, 2011-2012): σε 26 αγώνες είχε Μ.Ο./αγώνα: 9.7 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

NBA G-League (2012-2013): με τους Idaho Stampede σε 46 αγώνες είχε Μ.Ο./αγώνα: 12.3 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Anyang KGC (Ν. Κορέα, 2013-2014): σε 54 αγώνες είχε Μ.Ο./αγώνα: 13.5 πόντους, 11.9 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ και 1.4 κλεψίματα.

Hapoel Eilat (Ισραήλ, 2014): σε 10 αγώνες είχε Μ.Ο./αγώνα: 9.1 πόντους, 7.1 ριμπάουντ, 1.7 κλεψίματα.

Hapoel Holon (Ισραήλ, 2014-2015): σε 23 αγώνες είχε Μ.Ο./αγώνα: 11.7 πόντους, 6.7 ριμπάουντ, 0.7 ασίστ και 0.7 κλεψίματα.

Sakarya BB (Τουρκία, 2015-2016): σε 34 αγώνες είχε Μ.Ο./αγώνα: 15.2 πόντους, 11.2 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.5 κλεψίματα.

Λαύριο (2017): σε 13 αγώνες είχε Μ.Ο./αγώνα: 10.7 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Προμηθέας (2017): σε 9 αγώνες είχε Μ.Ο./αγώνα: 12.3 πόντους, 5.6 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ και 1.4 κλεψίματα.

Boca Juniors (Αργεντινή, 2018): σε 6 αγώνες είχε Μ.Ο./αγώνα: 6.5 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ήφαιστος Λήμνου (2018-2020): σε 45 αγώνες είχε Μ.Ο./αγώνα: 12 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1.3 κλεψίματα.

Career highlights and awards:

• 2× Basket League Top Rebounder (2019, 2020)

• Turkish First League Top Rebounder (2016)

• Korean League Defensive Player of the Year (2014)

Παράλληλα η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον David Bell και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.