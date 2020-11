To NBA παρουσίασε ένα μικρό... κομμάτι από την ιστορική σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Δεύτερο σερί βραβείο MVP, Αμυντικός της χρονιάς, 4ο All Star, μέλος της πρώτης ομάδας σε NBA First Team και All - Defensive First Team: Μία πραγματικά ιστορική σεζόν στο... πιάτο σας: