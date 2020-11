Ο Λάνγκφορντ και οι... άλλοι που ξεχώρισαν στο BCL (vids)

Ο Κιθ Λάνγκφορντ έκανε μία πολύ μεγάλη εμφάνιση με την ΑΕΚ στο BCL, αλλά δεν ήταν ο μόνος που ξεχώρισε αυτή την αγωνιστική και η διοργανώτρια αρχή μας τους παρουσιάζει όλους.

MIES (Ελβετία) - Η σεζόν 2020-21 του Basketball Champions League ξεκίνησε τόσο εντυπωσιακά που έμοιαζε αδύνατο να υπάρχει διάρκεια, αλλά η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου έκρυβε κι άλλες φανταστικές επιδόσεις.

Είδαμε ορισμένες εξαιρετικές εμφανίσεις κατά την τρίτη εβδομάδα δράσεις, αλλά αυτές των Marco Spissu, Keith Langford, DeVaughn Akoon-Purcell, Maksim Salash και Alexandre Chassang ξεχώρισαν:

Αποθεώστε τον νέο κυρίαρχο των ασίστ, Marco Spissu

Την Τετάρτη, η Dinamo Sassari υποχρέωσε την Iberostar Tenerife στην βαρύτερη ήττα της στο BCL, με 92-72, και τον Marco Spissu σε ρόλο οδηγού σε ένα εντυπωσιακό +39 που χώρισε το μεγαλύτερο προβάδισμα των Ισπανών με το μεγαλύτερο προβάδισμα των Ιταλών στην τέταρτη περίοδο.

Ο Spissu έμεινε στο παρκέ για όλο σχεδόν το παιχνίδι - 39 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα - και τέλειωσε το παιχνίδι με double-double 14 πόντων και 15 ασίστ, ενώ προσέθεσε 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα για να συγκεντρώσει 27 μονάδες στην αξιολόγηση.

Ο 25χρονος πόιντ γκαρντ από την Σαρδηνία, μεγαλωμένος στα τμήματα υποδομής της Sassari, έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που τελειώνει ματς με 15 ασίστ και ο πρώτος που το πετυχαίνει σε εντός έδρας αναμέτρηση. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτος πασέρ της διοργάνωσης με 11.5 τελικές πάσες κατά μέσο όρο.

Ο Keith Langford λέει "όχι"

Η Hapoel Holon έκανε σχεδόν τα πάντα σωστά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα της Τετάρτης στην Αθήνα και θα μπορούσε να νιώθει ότι άξιζε την εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ. Όμως, δυστυχώς για την ομάδα από το Ισραήλ, ήταν μία από τις βραδιές που ο Keith Langford πραγματικά αρνήθηκε να χάσει.

Ο MVP της σεζόν 2019-20 στο BCL και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης σημείωσε 30 πόντους με 12/18 σουτ, ανάμεσα στα οποία και δύο τεράστια τρίποντα με step-back που οδήγησαν την ΑΕΚ στην δύσκολη επικράτηση με 100-96 έπειτα από μία μεγάλη μάχη.

Αυτό ήταν το έκτο ματς, στο οποίο ο Langford ξεπερνά τους 25 πόντους στο BCL - αν αναρωτιέστε, κανείς άλλος παίκτης δεν έχει φτάσει σε τέτοιο επίτευγμα τόσο σύντομα. Ο βετεράνος σούτινγ γκαρντ είχε επίσης 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ συγκεντρώνοντας 27 μονάδες στην αξιολόγηση.

Ο DeVaughn Akoon-Purcell επέστρεψε θριαμβευτικά

Η Tofas Bursa εμφανίστηκε την Τρίτη για πρώτη φορά στα παρκέ του BCL, αλλά ένας παίκτης με πρότερη εμπειρία στη διοργάνωση έκλεψε την παράσταση και ο τίτλος θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι 'Καλώς σε βρήκαμε ξανά στο BCL, DeVaughn'.

Ο DeVaughn Akoon-Purcell είχε τραβήξει τα βλέμματα και κατά την πρώτη του παρουσία στη διοργάνωση, τη σεζόν 2016-17, όταν είχε 17.4 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 2.2 κλεψίματα κατά μέσο όρο με τη φανέλα των Bakken Bears.

Ο 27χρονος γκαρντ-φόργουορντ, εν συνεχεία, αγωνίστηκε στους Denver Nuggets και στη θυγατρική ομάδα των Oklahoma City Thunder στην G-League πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Tofas.

Την Τρίτη, μας υπενθύμισε τι μπορεί να κάνει καθώς πέτυχε 24 πόντους με 9/14 σουτ και είχε επίσης 8 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα για αξιολόγηση 26 μονάδων στη νίκη της ομάδας του με 84-74 στην έδρα του Κεραυνού.

Ο Maksim Salash εμφανίζεται επιτέλους στο BCL

Η Tsmoki Minsk χρειάστηκε τρεις απόπειρες για να βρεθεί τελικά στους Ομίλους του BCL μέσω των Προκριματικών, αλλά στο ντεμπούτο της την Τετάρτη όλοι συνειδητοποιήσαμε πως ο Maksim Salash ήταν από καιρό έτοιμος και περίμενε απλά την ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει στη διοργάνωση.

Ο Λευκορώσος διεθνής είχε 8/14 σουτ εντός πεδιάς και μέτρησε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα για να βοηθήσει την ομάδα από το Μινσκ να μπει με το δεξί στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της, με το εντός έδρας 82-75 κόντρα στην Cholet.

Θα πρέπει να περιμένουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις από τον 24χρονο πάουερ φόργουορντ που συγκέντρωσε 19 μονάδες αξιολόγησης την Τρίτη; Μέχρι τώρα, έχει 18.3 πόντους και 5.3 ριμπάουντ ανά ματς στην VTB League, οπότε μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε.

Alexandre 'The Microwave' Chassang

Ο Alexandre Chassang και ο Vinnie 'The Microwave' Johnson έχουν μια μεγάλη διαφορά ηλικίας και διαφέρουν πολύ σε μέγεθος και θέση, αλλά ο ψηλός της Dijon μάλλον αφιέρωσε την εμφάνισή του την Τρίτη στον θρύλο των Detroit Pistons, οδηγώντας την ομάδα του στο επιβλητικό team to an 85-61 επί της ΕRA Nymburk.

Ο 26χρονος Γάλλος έμεινε στο παρκέ για 28 λεπτά, αλλά αυτό το διάστημα αποδείχθηκε αρκετό για να έχει μεγάλη συνεισφορά στο παιχνίδι, το οποίο τελείωσε με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και το εντυπωσιακό 36 στην αξιολόγηση.

O Chassang έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του BCL, μετά τον Vince Hunter, που μετρά 20+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε λιγότερα από 30 λεπτά δράσης.