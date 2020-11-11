LIVE LIVE 11-11-2020 21:30 UR VENEZIA 0 0 <% getScoreHome(776217) %> <% getScoreAway(776217) %> PARTIZAN Facebook Twitter E-mail 0 SHARES UR Venezia - Partizan ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΕΥΡΩΠΗ Μια... ανάσα από την συμφωνία με τον Φιλιπόφσκι η Παρτιζάν 05-11-2020 12:28 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΥΡΩΠΗ Αναλαμβάνει την Παρτιζάν ο Φιλιπόφσκι 31-10-2020 09:56 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROCUP Το πανόραμα του EuroCup 21-10-2020 00:06 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE UR VENEZIA 0 <% getScoreHome(770375) %> DINAMO SASSARI 0 <% getScoreAway(770375) %>