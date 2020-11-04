LIVE LIVE 04-11-2020 21:30 DINAMO SASSARI 0 0 <% getScoreHome(773762) %> <% getScoreAway(773762) %> IBEROSTAR TENERIFE Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Dinamo Sassari - Iberostar Tenerife ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE BCL: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στην πρώτη εβδομάδα δράσης (vids) 24-10-2020 10:50 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Ανάλυση: Το Περιστέρι στον όμιλο του... θανάτου 15-07-2020 13:49 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τρομερό ανάποδο κάρφωμα στην κορυφή του Top 5 του Champions League (vid) 11-01-2018 18:18 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ACB MVP του Οκτωβρίου στην ACB ο Σερμαντίνι (vid) 03-11-2020 16:34 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΥΡΩΠΗ Επίθεση σε Αρμάνι και Μεσίνα από τον πρόεδρο της Σάσαρι 03-11-2020 08:55 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ