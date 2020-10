View this post on Instagram

Μεγάλη ημέρα η σημερινή για την πόλη μας! Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει την ημέρα του πολιούχου, της Αγίου Δημητρίου, αλλά και την επέτειο της απελευθέρωσής της! Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη μας! Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν! - - - - - - - - - - - - - - #HONORING #THESSALONIKI #LIBERATIONDAY #ARISBC