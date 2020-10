Γύρισε το χρόνο πίσω και θυμήθηκε το πρωτάθλημα του '58 η ΑΕΚ (pic)

View this post on Instagram

«Η ιστορία μας... Όταν παίζουμε θα λέμε την ιστορία μας». Η παροιμιώδης, πλέον, έκφραση του κινηματογραφικού Κωνσταντίνου Σπανούδη, του πρώτου Προέδρου της ΑΕΚ, τον οποίο υποδύθηκε στην ταινία-έπος «1968» ο Αντώνης Καφετζόπουλος, αποτελεί οδηγό. Η ΑΕΚ BC σταθερά τιμά την Ιστορία της. Τα γήπεδα μπορεί να μην έχουν ανοίξει ακόμα, οι δράσεις ελαχιστοποιούνται εξαιτίας της πανδημίας, όμως η ΑΕΚ ΒC «εγκαινιάζει» μία νέα διαδικτυακή προσθήκη (“RetroStories”), με άγνωστες, ή λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό φωτογραφίες της «Βασίλισσας». Η «πρεμιέρα» πραγματοποιείται σήμερα με στιγμιότυπο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ, της περιόδου 1957-1958. Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής, παίκτης-προπονητής της ΑΕΚ (στον Τελικό με Πανελλήνιο) πανηγυρίζει με το τρόπαιο, τον πρώτο πανελλήνιο τίτλο της «Ένωσης», μαζί με οπαδούς της ομάδας και τους συμπαίκτες του Βαγγέλη Σεβδίνογλου (δεύτερος από αριστερά μετά τον πρώτο οπαδό), Δημήτρη Θεοδωρόπουλο (τρίτος από αριστερά, κάτω από το υψωμένο χέρι Καραμανλή), Παναγιώτη Ευαγγελάτο, Βαγγέλη Δερμανούτσο (πρώτος από δεξιά), Οδυσσέα Τζιλιτζόγλου (μόνος κάτω στη φωτό). Την ομάδα της εποχής συναποτελούσαν αναλυτικά: Βαγγέλης Σεβδίνογλου, Βαγγέλης Δερμανούτσος, Νίκος Μπαμπανικολός, Παναγιώτης Ευαγγελάτος, Κωνσταντίνος Καραμανλής, Γιώργος Παπαθανασίου, Σπύρος Τζέκος, Οδυσσέας Τζιλιτζόγλου, Νίκος Χατζηράπτης, Νίκος Τερκεσίδης, Γιώργος Ηλιάδης, Νότης Πανούτσος, Μενέλαος Ξενουδάκης. Προπονητής εντός της σεζόν διετέλεσε ο αείμνηστος Θέμης Χολέβας. Το φωτογραφικό υλικό παραχώρησε στο αρχείο της ΑΕΚ ΒC o κ. Νίκος Μπαμπανικολός, μέλος του Δ.Σ. της ΑΕΚ BC, και επίτιμος πρόεδρος του ΣΠΑΚΕ. #AEKBC #RetroStories #AEKHistory