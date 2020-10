Βλέπουν τον Ολυμπιακό της Α2 Πρίντεζης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ζαν Σαρλ (pic)

View this post on Instagram

Με πέντε 19χρονους στο παρκέ (Νικολαίδη, Κολοβέρο, Κουρτίδη, Τσάμη, και Κάδρα) και τους... παλιούς @pripripri15 , Βεζένκοφ, @k_pap16 και @livio_jean_charles στην εξέδρα, ο Ολυμπιακός Β´ Piraeus Bank στην αναμέτρηση κόντρα στον Οίακα Ναυπλίου! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight