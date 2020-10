Θετικός στον κορωνοϊό και ο Γκουντάιτις - Τέσσσερα κρούσματα στη Ζενίτ (vid)

Зенит объявил о двух случаях ковида среди игроков, а Паскуаль говорит о четырех (+Гудайтис и Трушкин)



- As everybody knows, today we played without 4 players for COVID. Three of them play position five or position four, so it was not easy to find our game inside of the paint pic.twitter.com/5yGIOt2oo3