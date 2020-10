⚠️ 700 Zuschauer bei den Heimspielen im Oktober



Am 9.10. findet das erste Heimspiel der Saison 20/21 in der @MBArenaBerlin vs @fcb_basketball statt. Wir arbeiten intensiv daran, dass möglichst viele Zuschauer zu unseren Spielen kommen können. Alle Infos: https://t.co/Fh7R1WsrQq pic.twitter.com/p1PRsYi6LD