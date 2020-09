Билли Бэрон сегодня был хорош: в матче против «Зелена Гуры» он набрал 26 очков, 17 из которых - в четвертой четверти!



Billy Baron scored 26 points (17 in 4th Q) and led @zenitbasket to the home victory over Zielona Gora!



