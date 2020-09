Εσύ πόσο «βαλ’το αγόρι μου» ξέρεις;

Πέρασαν 15 χρόνια από εκείνο το απόγευμα. Η Ελλάδα κέρδισε τη Γαλλία και προκρίθηκε για να κατακτήσει το ευρωμπάσκετ και το SDNA γυρίζει το χρόνο πίσω με ένα κουίζ για δυνατούς λύτες!

Πέρασαν 15 χρόνια από εκείνο το βράδυ. Η Ελλάδα κέρδισε τη Γαλλία και προκρίθηκε για να κατακτήσει το ευρωμπάσκετ και το SDNA γυρίζει το χρόνο πίσω με ένα κουίζ για δυνατούς λύτες! Εννέα συν μία ερωτήσεις για τον ημιτελικό του Βελιγραδίου, όπου ένα εύστοχο τρίποντο έκανε το πιο διάσημο από το 2004 σύνθημα να ακουστεί ξανά. Σήκωσέ το…

1. Ποιος είπε το περίφημο βαλ'το αγόρι μου;

Α) Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου

Β) Ο Βαγγέλης Ιωάννου

Γ) Ο Βασίλης Σκουντής

Δ) Ο Γιώργος Χελάκης

Ερώτηση επιπέδου πρώτη δημοτικού και «Λόλα να ένα μήλο». Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου θα έλεγε "βάλ'το απόφοιτε του 3ου λυκείου Καρδίτσας να έχουμε γκρανγκινιολικό φινάλε", ο Βαγγέλης Ιωάννου θα αράδιαζε παρατσούκλια και ο Γιώργος Χελάκης θα έψαχνε το πειρατικό. Οπότε, η σωστή απάντηση είναι Γ! Ο Βασίλης Σκουντής...

2. Τι έκανε ο Δημήτρης Διαμαντίδης μετά που ευστόχησε στο τρίποντο;

Α) Πανηγύρισε

Β) Χαμογέλασε

Γ) Φήμες λένε ότι κουνήθηκε ένας μυς στο πρόσωπό του

Δ) Γύρισε στην άμυνα

Αν απαντήσατε Α ή Β, τα πραγματάκια σας και δρόμο, απαγορεύεται να συνεχίσετε το κουίζ. Για το «Γ» δεν έχουμε αποδείξεις ούτε καν 15 χρόνια μετά ότι συνέβη, αλλά το «Δ» είναι η σωστή απάντηση. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έτρεξε και πήρε θέση ως τελευταίος στην άμυνα για να καλύψει τυχόν μακρινή πάσα και να μην δεχτούμε καλάθι. Το επόμενο κουίζ μπορεί να είναι «πόσο Διαμαντίδης είσαι».

3. Ποιος έδωσε την πάσα στον Δημήτρη Διαμαντίδη;

Α) Ο Βασίλης Σπανούλης

Β) Ο Νίκος Ζήσης

Γ) Ο Θοδωρής Παπαλουκάς

Δ) Ο Δημήτρης Διαμαντίδης

Παρότι θα μπορούσε να είναι το «Δ», ο Νίκος Ζήσης είναι εκείνος που πρέπει να πάρει τα εύσημα. Πολύ περισσότερα απ' όσα του έχουν δοθεί, για το γεγονός ότι είχε το καθαρό μυαλό να δώσει ακριβώς την πάσα που έπρεπε, στον παίκτη που είχε μείνει ελεύθερος και να μην εκβιάσει την προσπάθεια. Ο Έλληνας γκαρντ πήρε τον αριστερό διάδρομο, μάζεψε μέσα τη γαλλική άμυνα και γύρισε τη μπάλα στο τρίποντο, έχοντας πλήρη αντίληψη του χώρου και του χρόνου.

4. Ποιος μείωσε με δύο βολές σε 65-64 πριν το μεγάλο τρίποντο;

Α) Ο Θοδωρής Παπαλουκάς

Β) Ο Μιχάλης Κακιούζης

Γ) Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος

Δ) Ο Δημήτρης Διαμαντίδης

Ακόμα ένας αθέατος ήρωας ή για την ακρίβεια ένας ακόμα ήρωας που έμεινε στη σκιά του «βάλ'το αγόρι μου». Ο Θοδωρής Παπαλουκάς είναι εκείνος που με δύο βολές μείωσε στον πόντο, εκείνος που έκανε το πέμπτο φάουλ στον Ριγκοντό, αλλά και εκείνος που λίγο πιο πριν είχε μειώσει σε 64-62 με προσωπική ενέργεια απέναντι στον Τόνι Πάρκερ.

5. Ποιος Γάλλος παίκτης ήταν μοιραίος χάνοντας μία βολή την πρώτη από τις δύο βολές 11 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη;

Α) Ο Τόνι Πάρκερ

Β) Ο Αντουάν Ριγκοντό

Γ) Ο Μικαέλ Ζελαμπάλ

Δ) Ο Μπορίς Ντιαό

Η απάντηση είναι Β. Θα μπορούσε να είναι και Α. Οι Γάλλοι ήταν αρκετά εύστοχοι στις βολές στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά εκεί προς το τέλος τα χάλασαν λίγο. Ο Τόνι Πάρκερ έχασε δύο βολές με το σκορ στο 62-58, όμως μοιραίος ήταν ο Αντουάν Ριγκοντό. 1/2 στα 20 δευτερόλεπτα, 1/2 στα 11 δευτερόλεπτα και οι τρικολόρ που έχασαν συνολικά έξι βολές στο ματς (13/19) ήταν μάλλον λιπόψυχοι στο φινάλε.

6. Τι δήλωσε ο Δημήτρης Διαμαντίδης μετά τον αγώνα;

Α) Δόξα τω Θεώ!

Β) Αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που έβαλε το σουτ

Γ) Είπε ότι το μπράβο αξίζει στον Ζήση

Δ) Έφυγε από το γήπεδο για να μην κάνει δηλώσεις

Αν ψάξουμε όλες του τις δηλώσεις, είναι δεδομένο ότι θα έχει πει όλα τα παραπάνω. Άντε, ίσως να μην αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που ευστόχησε στο σουτ τριών πόντων. Κι αυτό επειδή υπήρχαν κάμερες στο παιχνίδι. Η πρώτη του αντίδραση, πάντως, ήταν να μιλήσει για βοήθεια του Θεού και της τύχης, καθότι γνωστός για την ταπεινότητά του δε θα μπορούσε ποτέ να έχει εκφραστεί διαφορετικά.

7. Γιατί όλοι πίστευαν ότι ο ημιτελικός ήταν χαμένος;

Α) Επειδή η διαφορά ήταν εφτά πόντους 47 δευτερόλεπτα πριν το τέλος

Β) Επειδή οι Γάλλοι ήταν πολύ εύστοχοι στις βολές

Γ) Επειδή ο Θοδωρής Παπαλουκάς είχε βγει με πέντε φάουλ

Δ) Επειδή δεν έβγαινε η figure eight επίθεση!

Ερώτηση-παγίδα. Η απάντηση είναι all the above, για να μιλήσουμε και λίγο αγγλικά και να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα το κουίζ. Η διαφορά ήταν στους εφτά πόντους (62-55), οι Γάλλοι όπως προαναφέρθηκε ήταν εύστοχοι στις βολές, ο Θοδωρής Παπαλουκάς όντως βγήκε με πέντε φάουλ και η figure eight επίθεση ήταν το σήμα κατατεθέν εκείνης της Εθνικής ομάδας στο Eurobasket.

8. Σε πόσα τρίποντα είχε ευστοχήσει η Ελλάδα στον ημιτελικό μέχρι εκείνο του Διαμαντίδη;

Α) 7

Β) 0

Γ) 4

Δ) 2

Ένα ακραίο, ένα υπερβολικό, ένα φυσιολογικό και ένα αληθινό. Εσύ μπορείς να διακρίνεις το πραγματικό; Μέχρι τη στιγμή που ο Δημήτρης Διαμαντίδης ευστόχησε στο σουτ τριών πόντων, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρτόηματα είχε 2/14 τρίποντα. Ο Μιχάλης Κακιούζης και ο Νίκος Χατζηβρέττας ήταν εκείνοι που είχαν ευστοχήσει (σ.σ. ο Χατζηβρέττας είχε 1/8), ενώ ο 3D είχε αστοχήσει σε μια προσπάθεια νωρίτερα στο ματς.

9. Ποιος ήταν πρώτος σκόρερ της Εθνικής μας στον ημιτελικό;

Α) Ο Δημήτρης Διαμαντίδης

Β) Ο Νίκος Ζήσης

Γ) Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος

Δ) Ο Δήμος Ντικούδης

Έκπληξηηηηη! Έτσι κι αλλιώς είχε κάνει ένα εξαιρετικό τουρνουά, όμως σίγουρα αν δε βάζαμε τις επιλογές δε θα ερχόταν στο μυαλό σας. Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος είναι η σωστή απάντηση και 15 οι πόντοι που σημείωσε στο παιχνίδι. Δεύτερος σκόρερ ήταν ο Δήμος Ντικούδης με 14 (είχε και 11 ριμπάουντ), με Παπαλουκά και Ζήση να έχουν επίσης διψήφιο αριθμό πόντων.

(Ερώτηση bonus!)

10. Είναι η τριάδα στα γκαρντ με Βασίλη Σπανούλη, Δημήτρη Διαμαντίδη και Θοδωρή Παπαλουκά η καλύτερη που μπορεί να είχε ποτέ η Εθνική ομάδα;

Α) Ναι

Β) Όχι

Γ) Όρεξη έχεις πρωί-πρωί;