Κολοσσός Ρόδου: Αυτή είναι η νέα σύνθεση της ομάδας

Ο Κολοσσός Ρόδου έκανε τον ετήσιο αγιασμό και προχώρησε στην καθιερωμένη παρουσίαση της ομάδας, ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση από την ομάδα της Ρόδου:

Σε κλίμα αισιοδοξίας αλλά και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός και η παρουσίαση της ομάδας της ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας.

Τηρώντας αυστηρά το υγειονομικό πρωτόκολλο για τον COVID-19, ο αριθμός των παρευρισκομένων ήταν περιορισμένος.

Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρόδου κ.κ. Κύριλλο εκπροσώπησε ο Αιδεσιμότατος πατήρ Ευάρεστος ο οποίος και τέλεσε τον αγιασμό.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό:

Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, περιφερειακός σύμβουλος και πρόεδρος της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. κ. Χρήστος Μπάρδος. Ο εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ ΑΕ κ. Γιάννης Ιατρίδης. Ο Διοικητής της Τροχαίας Ρόδου κ. Γιώργος Στέργου.

Με την παρουσία τους επίσης τίμησαν την εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ και του ΠΡΟΤΟΥΡ κ. Αλέξανδρος Κολιάδης, η πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών κα. Πένυ Παπακώστα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών κ. Άρης Φάκαρης καθώς επίσης Πρόεδροι επαγγελματικών φορέων και συνδέσμων.

Σύσσωμη ήταν η παρουσία της διοίκησης του ΚΟΛΟΣΣΟΥ H HOTELS καθώς και όλων των συνεργατών της ΚΑΕ.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS κ. Θεόδωρος Καρατζάς. λαμβάνοντας τον λόγο, ευχαρίστησε το Δ.Σ. και τους συνεργάτες της ομάδας, παρουσίασε το νέο προπονητικό team και έδωσε το στίγμα και τις προοπτικές της νέας αγωνιστικής περιόδου 2020-2021.

Ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ και πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ κ. Γιάννης Ιατρίδης, εστίασε στη συσπείρωση των φιλάθλων και υποστηρικτών του ΚΟΛΟΣΣΟΥ και εκ του ρόλου του ως διαχειριστής του γηπέδου εξήγγειλε το πρόγραμμα βελτίωσης και εξωραϊσμού του γηπέδου.

Το μέλος του Δ.Σ. της ΚΑΕ και επικεφαλής της Επικοινωνίας κ. Μανώλης Μαρκόπουλος, εξήγησε στους παρευρισκομένους τον τρόπο της φετινής λειτουργίας και τη νέα πολιτική σχετικά με τα Εισιτήρια Διαρκείας- Υποστήριξης.

Κατόπιν τον λόγο έλαβαν ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιώργος Γκοτζογιάννης, ο προπονητής κ. Ηλίας Καντζούρης, ο βοηθός προπονητή κ. Γιώργος Σιγάλας και ο β’ βοηθός προπονητή κ. Γιάννης Γεωργαλλής.

Τέλος τον λόγο έλαβαν δύο άνθρωποι που αποτελούν τη ψυχή της ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS, ο κ. Γιάννης Χατζηλαζάρου και ο κ. Βασίλης Κουγιός. Είναι γνωστή σε όλους η διαχρονικά αδιάλειπτη προσφορά τους στην ομάδα. Με τον σεμνό αλλά δυναμικό τους λόγο εξέφρασαν στο σύνολο τους φιλάθλους της ομάδας και συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους.

Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση του τεχνικού επιτελείου και της ομάδας.

Οι παίκτες προσφωνήθηκαν σύμφωνα με τον αριθμό της φανέλας τους.

Η Διοίκηση της ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ευχαριστεί από καρδιάς όλους του χορηγούς στους οποίους θα κάνει ξεχωριστά αφιερώματα, όλα τα τοπικά και κεντρικά ΜΜΕ που είναι πάντα στο πλευρό της ομάδας, όλους τους φιλάθλους και υποστηρικτές που είναι η Δύναμη της ομάδας. Εύχεται Υγεία και Δύναμη στον καθένα ξεχωριστά για την περίοδο 2020-2021 .

Οι αριθμοί στις φανέλες

Νο 3 Νίκος Καμαριανός

Νο 4 Βασίλης Ξανθόπουλος (Αρχηγός)

Νο 5 Jaquan Lyle

Νο 7 Dominic Artis

No 8 Mihajlo Andric

No 10 Νίκος Αρσενόπουλος

Νο 11 Kerem Kanter

Νο 12 Σωτήρης Μπιλλής

Νο 13 Θοδωρής Ζάρας

Νο 24 Kevin Tumba

No 25 Kenny Goins

No 26 Λούκα Άγγελος Μιρόσαβιτς

Το τεχνικό επιτελείο:

Προπονητής: Ηλίας Καντζούρης

Βοηθοί Προπονητή: Γιώργος Σιγάλας και Γιάννης Γεωργαλλής

Γυμναστής: Κώστας Κουρούνης

Φυσικοθεραπευτής: Βασίλης Θαρρενός

Φροντιστές: Μανώλης Δέτσης και Βασίλης Μπακίρης

Γιατρός: Μιχάλης Μακέστας