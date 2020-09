🔥«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Кевином Херви

Соглашение с американским форвардом рассчитано на год.



Больше информации тут: https://t.co/OqLaYo4qvr

🔥Lokomotiv Kuban signs a 1-year contract with an American forward Kevin Hervey.

Welcome to Loko!❤️💚