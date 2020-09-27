BC Zalgiris - BC Lietkabelis

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ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ζαλγκίρις: Νίκη με κορυφαίους τους Λοβέρν και Γκριγκόνις

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ΕΥΡΩΠΗ

Ανέβηκε στο δεύτερο και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου η Ζαλγκίρις

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ΕΥΡΩΠΗ

Η Λιετκαμπέλις «έσπασε» το αήττητο της Ζαλγκίρις

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