Ο Γιάννης Κουζέλογλου επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της ομάδας μας, ενόψει της σεζόν 2020-2021! Γιάννη, καλωσήρθες στην οικογένεια του ΑΡΗ! #arisbc #arisbc20_21 #kouzeloglou #newseason