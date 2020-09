👋 Спасибо, Джонни!

Американский форвард по семейным обстоятельствам покидает «Локо».



Больше подробностей и комментарии на нашем сайте: https://t.co/rU60a7ycpJ

—

👋 Thank you, Johnny.

Johnny O’Bryant leaves Loko due to family issues demanding him to come back home to the USA. pic.twitter.com/h5bmU9tTKR