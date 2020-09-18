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Hapoel Jerusalem
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Maccabi Rishon
MACCABI RISHON

Hapoel Jerusalem - Maccabi Rishon

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ΕΥΡΩΠΗ

Έκανε την έκπληξη με μυθικό σουτ και έκλεισε θέση για τον τελικό η Μακάμπι Ρισόν (vid)

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Πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο η Χάποελ Ιερουσαλήμ

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