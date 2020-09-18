LIVE LIVE 18-09-2020 12:00 HAPOEL JERUSALEM 0 0 <% getScoreHome(759559) %> <% getScoreAway(759559) %> MACCABI RISHON Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Hapoel Jerusalem - Maccabi Rishon ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΕΥΡΩΠΗ Έκανε την έκπληξη με μυθικό σουτ και έκλεισε θέση για τον τελικό η Μακάμπι Ρισόν (vid) 26-07-2020 21:02 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE ΕΥΡΩΠΗ HAPOEL JERUSALEM 0 <% getScoreHome(742716) %> MACCABI RISHON 0 <% getScoreAway(742716) %> LIVE ΕΥΡΩΠΗ MACCABI RISHON 0 <% getScoreHome(735175) %> HAPOEL JERUSALEM 0 <% getScoreAway(735175) %> ΕΥΡΩΠΗ Πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο η Χάποελ Ιερουσαλήμ 21-06-2020 22:59 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE ΕΥΡΩΠΗ HAPOEL JERUSALEM 0 <% getScoreHome(730764) %> MACCABI RISHON 0 <% getScoreAway(730764) %> ΜΠΑΣΚΕΤ Κυπελλούχος Ισραήλ η Χάποελ Ιερουσαλήμ 14-02-2019 23:12 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ