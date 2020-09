Δέδας στο SDNA: «Ο Νέντοβιτς είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού»

Ο Γιώργος Δέδας μίλησε στο SDNA για το πως είδε τον... νέο Παναθηναϊκό στο φιλικό απέναντι στην ομάδα του, την Ρίτας Βίλνιους.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την περιοδεία του στην Λιθουανία, νικηφόρα απέναντι στην Ρίτας Βίλνιους, την ομάδα που είναι βοηθός προπονητή ο πρώην συνεργάτης του Ντέιβιντ Μπλατ και του Κεστούτις Κεμζούρα στον Ολυμπιακό, Γιώργος Δέδας.



Ο Έλληνας τεχνικός είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τον σχεδόν ολοκαίνουργιο Παναθηναϊκό και μίλησε στο SDNA για τα νέα αποκτήματα του «τριφυλλιού».



Ο 40χρονος προπονητής ανέφερε αρχικά: «Μόνο τον Φόστερ δεν γνωρίζαμε θα έλεγα, γιατί τους Ουάιτ, Νέντοβιτς, Τζάκσον ακόμη και τον Σαντ Ρος τους είχαμε δει σε επίπεδο Euroleague, απλώς τους είδαμε τώρα μαζεμένους πως θα παίξουν στον Παναθηναϊκό. Ο Νέντοβιτς για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, είναι σε πολύ καλή κατάσταση».



Στην συνέχεια αναφέρθηκε στον Τζάκσον, ο οποίος είναι ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Καλάθη στην ομάδα: «Ο Τζάκσον είναι η αλλαγή φιλοσοφίας του Παναθηναϊκού. Από τον Καλάθη που είναι ένας πασέρ, πήγαμε στον Τζάκσον που είναι scoring point guard. Έχει ποιότητα και από το δικό μας το παιχνίδι και τα δύο στο Κάουνας φάνηκε ότι είναι ο εαυτός του και προσπαθεί κι αυτός να παίξει όπως θέλει ο προπονητής. Σίγουρα, η ικανότητά του στο σκοράρισμα θα βοηθήσει σε πάρα πολλά ματς».



Ο Σαντ Ρος είναι γνωστός για τα αμυντικά του καθήκοντα, ωστόσο ο Γιώργος Δέδας ανέφερε πως και ο Άαρον Ουάιτ μπορεί να έχει κι αυτός επίδραση στο πίσω μέρος του παρκέ: «Ο Σαντ Ρος μπορεί να σου δώσει κάποια πράγματα που δεν τα βρίσκεις εύκολα. Αυτό δεν είναι ούτε το σκορ, ούτε το μακρινό σουτ, αλλά θα σου δώσει ενέργεια και λύσεις στην άμυνα, θα μαρκάρει τον καλύτερο παίκτη της άλλης ομάδας από το 1 έως το 3. Ενδεχομένως θα δώσει μερικά κλεψίματα και κάποια εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό. Δηλαδή μπορεί να κάνει impact στο παιχνίδι αμυντικά, το οποίο επίσης είναι σημαντικό κομμάτι σε έναν αγώνα. Ο Ουάιτ είναι αυτό που ξέραμε. Ένα τεσσάρι αθλητικό, όχι ο ορισμός του stretch four, που μπορεί να ανοίξει το γήπεδο και να σουτάρει καλά, αν και το σουτ του δεν είναι κακό, δεν αποτελεί την πρώτη του επιλογή. Θα δώσει ενέργεια στον Παναθηναϊκό και θα βοηθήσει στο transition. Ίσως κι αυτός με το μέγεθός του και την αθλητικότητά του να έχει επίδραση στο αμυντικό κομμάτι στο παιχνίδι».



«Ο Φόστερ αν βρεθεί σε καλή μέρα, γιατί έχει τρομερά στοιχεία, θα κάνει αυτό που έκανε στο ματς με την Άλμπα, μπορεί να βάλει και 20-25 πόντους. Είναι πολύ καλό παιδί, απ' όσο ξέρω και καλός αθλητής. Ο Φόστερ είναι μία επιλογή value for money, η οποία είναι πολύ καλή στα χαρτιά τουλάχιστον» είπε ο βοηθός της Ρίτας Βίλνιους για τον Αμερικανό, ο οποίος εξέπληξε θετικά με την παρουσία του στα φιλικά επί λιθουανικού εδάφους, ενώ επισήμανε πως ο Ζακ Όγκαστ είναι βελτιωμένος σε σχέση με την προηγούμενη θητεία του στους «πράσινους».



Όσον αφορά το αγωνιστικό πλάνο του Παναθηναϊκού μέσα στην σεζόν τόνισε πως: «Ο Παπαπέτρου, ο Μήτογλου και ο Παπαγιάννης, που είναι ο κορμός των Ελλήνων και έμειναν στην ομάδα, ίσως έχουν και έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο. Ο Νέντοβιτς και ο Τζάκσον θα είναι αυτοί που θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν και να σκοράρουν. Από αυτό που είδα, πολλές στοχεύσεις του παιχνιδιού είναι πάνω σ’ αυτούς τους δύο. Όπως και ο Παπαγιάννης θα παίξει πολύ μέσα στην ρακέτα και θα είναι ένα seven footer που θα έχει πολλά plays. Πρώτα ο Νέντοβιτς και μετά ο Τζάκσον θα είναι οι πόλοι της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Στα χαρτιά η απώλεια του Καλάθη είναι μεγάλη, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Με ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, θα προσπαθήσει η ομάδα να βρει από τους άλλους παίκτες, αυτά που δεν μπορεί να έχει πλέον από τον Καλάθη και να καλύψει το κενό του».

Επιμέλεια: Νίκος Μπιντέλας