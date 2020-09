Έσπασε τα κοντέρ η συμμετοχή του κόσμου της ΑΕΚ - Αυτό είναι το παρκέ των Λιοσίων (pic)

View this post on Instagram

ΑΥΤΟ είναι το παρκέ για το «Παλάτι» της «Βασίλισσας» στα Άνω Λιόσια. Ο κόσμος της ΑΕΚ έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης», με το συντριπτικό 67%, στο μαύρο περιμετρικά με κίτρινη ρακέτα, αγωνιστικό χώρο. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. #AEKBC #ΜπαίνουμεΣπίτι