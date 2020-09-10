New Basket Brindisi - Dinamo Sassari

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BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

Κρούσμα κορωνοϊού σε αντίπαλο του Περιστερίου στο BCL (pic)

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Η προετοιμασία της Αρμάνι ξεκίνησε με νίκη και σούπερ Ντιλέινι

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Πρεμιέρα στο Μπιλμπάο για την ΑΕΚ, εντός με Σάσαρι το Περιστέρι

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Πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και του Λαυρίου πήγε στην Μπρίντιζι

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