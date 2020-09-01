Ντέρμπι από νωρίς, τη 2η αγωνιστική το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός!

Ντέρμπι με το... καλημέρα στην Α1 Γυναικών. Στην πρεμιέρα το «τριφύλλι» θα αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ, ενώ τη 2η αγωνιστική θα έχουμε το πρώτο μπασκετικό ντέρμπι «αιωνίων» της νέας σεζόν στις γυναίκες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η Αγωνιστική - 17/10/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
2η Αγωνιστική - 24/10/20
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3η Αγωνιστική - 31/10/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
4η Αγωνιστική - 07/11/20
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
5η Αγωνιστική - 21/11/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
6η Αγωνιστική - 28/11/20
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
7η Αγωνιστική - 05/12/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
8η Αγωνιστική - 12/12/20
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
9η Αγωνιστική - 19/12/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
10η Αγωνιστική - 09/01/21
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
11η Αγωνιστική - 16/01/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
12η Αγωνιστική - 23/01/21
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
13η Αγωνιστική - 30/01/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
14η Αγωνιστική - 13/02/21
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
15η Αγωνιστική - 20/02/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
16η Αγωνιστική - 27/02/21
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
17η Αγωνιστική - 06/03/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
18η Αγωνιστική - 13/03/21
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
19η Αγωνιστική - 20/03/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
20η Αγωνιστική - 03/04/21
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
21η Αγωνιστική - 10/04/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
22η Αγωνιστική - 17/04/21
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ