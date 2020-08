Updated playoff schedule:



Saturday Aug 29

Magic vs. Bucks 3:30 P.M. ET

Thunder vs. Rockets 6:30 P.M. ET

Trail Blazers vs. Lakers 9:00 P.M. ET



Sunday Aug 30

Celtics vs. Raptors 1:00 P.M. ET

Clippers vs. Mavericks 3:30 P.M. ET

Nuggets vs. Jazz 8:30 P.M. ET