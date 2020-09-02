MENU
LIVE LIVE
Aquila Basket Trento
AQUILA BASKET TRENTO
0 0
<% getScoreHome(752537) %> <% getScoreAway(752537) %>
UR Venezia
UR VENEZIA

Aquila Basket Trento - UR Venezia

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EUROCUP

O Kραφτ της Τρέντο αποσύρθηκε για να σπουδάσει ιατρική!

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EUROCUP

Αποχωρεί από την Τρέντο και μένει ελεύθερος ο Τζεντίλε

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EVENTS