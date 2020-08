View this post on Instagram

Das Originalbild der Demo, unbeschnitten, das zu meiner Kündigung geführt hat. Die Klage ist raus. Danke an alle Leute die supporten wie sie können. 🙏🏽Dazu möchte noch etwas teilen, das mich sprachlos macht - @mubiix ein Bruder der sich für mich ausgesprochen hat, wurde auch “abgestraft”. Keep your head up!✊🏽