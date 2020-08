Λάιλ: «Μεγάλη ευκαιρία για μένα ο Κολοσσός Ρόδου» (vid)

View this post on Instagram

Η δήλωση του @jlyle13_ ! ✏️ “Είμαι παραπάνω από ενθουσιασμένος που υπέγραψα στον Κολοσσό H Hotels. Είναι μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα, καθώς είναι η ρούκι μου χρονιά ως επαγγελματίας. Ανυπομονώ. Από τότε που ξεκίνησα να παίζω ο στόχος μου είναι να πετυχαίνω, ακούγοντας τις οδηγίες των προπονητών. Είμαι έτοιμος να έρθω να παίξω και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε όποιο ρόλο και να έχω. Θέλω να συνεισφέρω σε όσες περισσότερες νίκες μπορώ, να πάει μακριά η ομάδα. Ανυπομονώ να έρθω και είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό!” #kolossoshhotels #wearekolossos #basketleague