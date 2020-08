View this post on Instagram

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Κολοσσού H Hotels έκανε ο Dominic Artis! 🔵 Τι δήλωσε στο βίντεο: Γεια σας! Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας. Οι προσωπικοί μου στόχοι είναι να κερδίζω. Θέλω ειλικρινά να αρπάξω αυτή την ευκαιρία να βάλω νίκες στο βιογραφικό μου προσωπικά αλλά και στην ομάδα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία κι εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά! #kolossoshhotels #wearekolossos #basketleague