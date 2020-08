View this post on Instagram

Η @lenovogr καλωσορίζει τον Πιέρ Τζάκσον και μας παρουσιάζει ορισμένες εντυπωσιακές στιγμές του!​ ​ Welcome @pappygawd! 🔥​ ​ #paobc #panathinaikosbc #WeTheGreens #UnitedWeStand #panathinaikos #highlights #euroleague #nba