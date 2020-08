Στο Λαύριο και με τη... βούλα ο Σταματογιάννης

Ενίσχυση στην front line για το Λαύριο, καθώς η ομάδα του Χρήστου Σερέλη έκανε δικό της τον Αλέξανδρο Σταματογιάννη, για την ερχόμενη σεζόν, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του SDNA.

Από τις 27/06 το SDNA σας είχε ενημερώσει πως Λαύριο και Σταματογιάννης είχαν φτάσει σε οριστική συμφωνία, με την ομάδα της Λαυρεωτικής να «επενδύει» στον νεαρό σέντερ.

Η ανακοίνωση του Λαυρίου αναφέρει:

Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου (16/12/1997) Power forward/Center (2.04m) Αλέξανδρου Σταματογιάννη συνεχίζοντας να επενδύει στο μέλλον!

Το Who is Who του Αλέξανδρου:

Έχει αγωνιστεί στον Ηρακλή, στο Σ.Α.Α.Κ. Ανατόλια, στην Ε.Κ. Καβάλας και την περασμένη σεζόν έπαιξε στο Αγρίνιο (Α2), όπου σε 21 αγώνες είχε Μ.Ο.: 8.9 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 0.95 block, 0.95 κλεψίματα και 1.1 ασίστ.

Διεθνής με τις Εθνικές ομάδες U18 και U20.

Αλέξανδρε, καλώς ήρθες στην ομάδα μας! Ευχόμαστε να έχεις υγεία και οι κοινοί μας στόχοι να πραγματοποιηθούν τη φετινή σεζόν!