Επίσημο: Στον Χαρίλαο Τρικούπη ο Μπράουν

View this post on Instagram

Άλλη μία προσθήκη στο ρόστερ μας, ο Αμερικανός Τσαντ Μπράουν (Chad Brown). Ο γεννημένος στις 6 Σεπ 1996 Center, έχει ύψος 2,06μ είναι απόφοιτος του UCF και έχει αγωνιστεί στη G-League με τους Texas Legends. Την περίοδο 2019-20 σε 42 παιχνίδια με τους Legends είχε Μ.Ο. 5,4 pts και 6,2 reb Welcome Chad! #trikoupisbc #trikoupisbcA1 #totaxidixekinise