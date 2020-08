View this post on Instagram

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον οργανισμό του @promitheas_patras γι' αυτά τα 2 όμορφα χρονια που ήταν γεμάτα χαρές, συγκινήσεις και υπερβάσεις. Εύχομαι να συνεχίσει να μεγαλώνει ως σύλλογος και να αποτελεί ένα διαφορετικό πόλο στο ελληνικό μπάσκετ!