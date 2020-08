Ενίσχυση με Τζόνσον για τη Χολόν του Δέδα (pic)

View this post on Instagram

וולקאם טייגר 🐅💜 . עוד החתמה סגולה ומסקרנת. ה-ס.פורוורד כריס ג'ונסון, 30, 1.98 מ', חתם בשורות הקבוצה ומצטרף לפאזל ההולך ונבנה בהפועל חולון. . ג'ונסון הינו בוגר מכללת דייטון ובעל עבר NBA, שם שיחק כ-147 משחקים במדי יוטה ג'אז, ממפיס גריזליס ובוסטון סלטיק. בעונת 2017/18 יצא לראשונה לאירופה לגראבלין הצרפתית בשורותיה רשם 15.5 נק', 5 רב' ו-2 אס' בממוצע למשחק. בעונה שלאחר מכן, 2018/19 נחת בהפועל ירושלים אך סבל מחוסר מזל בעקבות 2 פציעות שהשביתו אותו לזמן ממושך. בירושלים שיחק כריס כ-13 משחקים בסה"כ בהם העמיד ממוצעים של 12.2 נק', 3.6 רב' ואסיסט אחד ב-20 דקות. העונה שיחק בבורז' הצרפתית שם העמיד ב- 26 דקות ממוצעים של 11.5 נק', 4 רב' ואסיסט אחד. . מאמן הקבוצה, סטפאנוס דדאס, התייחס להחתמתו של ג'ונסון: "כריס ג'ונסון הוא שחקן שיעזור לנו באנרגיות ובצורת המשחק שלו. רוח הלחימה שלו הולכת להתאים נהדר לאופי שלנו בחולון. מדובר בשחקן מצויין שכבר התנסה בליגה שלנו וגם הייתה לו עונה טובה בצרפת. אני עוקב אחריו הרבה שנים, הוא הולך לעזור לנו מאוד, כריס הוא עוד שחקן עם הרבה מוטיבציה שהעדיף את חולון על פני הצעות גבוהות יותר כי האווירה בחולון מסקרנת אותו. זה עוד חלק בפאזל ואני בטוח שהאוהדים שלנו יאהבו את התשוקה וההשקעה הגדולה שלו במשחק ההגנה ובכלל". . #חולון #חולוניה #הפועלחולון