Dre on the move! @RealStevenAdams ➡️ @FlyDre21 for the perfect 𝕓𝕒𝕔𝕜 𝕕𝕠𝕠𝕣 𝕔𝕦𝕥. #ThunderUp | #WholeNewGame pic.twitter.com/tektztNBsY