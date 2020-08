View this post on Instagram

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ευχαριστεί τον Ντεσόν Τόμας για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του!​ ​ Thank you @deshaunthomas & good luck in your next step!🙏​ ​ #paobc #WeTheGreens #panathinaikos #panathinaikosbc #thankyou