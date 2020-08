ΚΑΕ Ηρακλής: «Διάλεξε εσύ τη φανέλα μας» (vid)

#New_Team_Jersey_Alert 👉 Διάλεξε εσύ φέτος τη φανέλα μας! 👉 Vote for our new Team Jersey! ‼️Κάνε like και share το post και άφησε με comment εδώ ποια είναι η επιλογή σου γράφοντας #uniform_1, #uniform_2, #uniform_3 ή #uniform_4 ή #uniform_5 ‼️Η εμφάνιση με τις περισσότερες επιλογές θα είναι η φετινή επίσημη εμφάνιση της ομάδας: ‼️Επίσης 2 τυχεροί θα κερδίσουν μετά από κλήρωση τη φετινή εμφάνιση με τις υπογραφές όλων των παικτών. 🔵⚪️🏀🔥💪 #iraklisbc, #new_era, #fight_together_win_together