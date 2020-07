Πώς η απόφαση του Καμπάτσο μπορεί να επηρεάσει τρεις (ή και περισσότερες) ομάδες της Euroleague!

Ο Φακούντο Καμπάτσο αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στο ΝΒΑ και στην ευρωπαϊκή αγορά δημιουργείται ένα ντόμινο εξελίξεων που ενδέχεται να επηρεάσει πολλές ομάδες της Euroleague.

Η απόφαση του ύψους 1,81μ. «μάγου» της «βασίλισσας» να πάει στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη έφερε... σύννεφα στην Μαδρίτη. Οι άνθρωποι της Ρεάλ γνώριζαν εδώ και περίπου δύο μήνες πως ο «Φάκου» καλοβλέπει την προοπτική του «μαγικού κόσμου», όμως δεν περίμεναν πως θα πληρώσει από την τσέπη του 5,25εκατ. δολ. για να αποχωρήσει για τις ΗΠΑ. Γι' αυτό και όπως γράφτηκε στην Ισπανία, η εξέλιξη αυτή τους έλουσε με κρύο ιδρώτα.

El @RMBaloncesto sabe desde hace mucho tiempo que Campazzo se quiere ir pero hasta hace poco pensaba que eso no era posible. Y ahora llegan los sudores fríos. https://t.co/t6FI1QPnhR — Jose Ignacio Huguet (@josehuguet) July 29, 2020

Ο Καμπάτσο ετοιμάζεται να κάνει μία μεγάλη επένδυση στο... εαυτό του και ο Πάμπλο Λάσο κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα, αφού οι Μαδριλένοι ψάχνουν ηγέτη σε μία «στεγνή» αγορά.

Ακόμα κι έτσι, όμως, με την επιθυμία του Αργεντινού να πάει στην Αμερική να είναι πλέον δεδομένη, οριστικές αποφάσεις δεν υπάρχουν. Κανείς δεν γνωρίζει αν ο Καμπάτσο θα πάει τελικά στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς ή τους Ντάλας Μάβερικς, που φιγουράρουν ως τα δύο φαβορί για την απόκτησή του ή αν κάποια άλλη ομάδα θα μπει «σφήνα». Βλέπετε, η free agency του ΝΒΑ φέτος θα γίνει στα μέσα Οκτώβρη, λόγω της ιδιομορφίας της τρέχουσας σεζόν, μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν πως ο «Φάκου» έχει πάρει τις διαβεβαιώσεις του πως θα βρει συμβόλαιο στην αντίπερα όχθη του ατλαντικού και στο «WiZink Center» δουλεύουν με... υπερωρίες, για να καταστρώσουν το plan B της μεγαλύτερης ομάδας του κόσμου.

Τα δύο φαβορί μοιάζουν με... άπιαστες περιπτώσεις

Η συγκυρία για τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Η αποχώρηση του ηγέτη της έρχεται σε ένα καλοκαίρι που είχε ελάχιστες επιλογές στους «κοντούς» στην αγορά. Μάλιστα, ήρθε και σε κακό timing, αφού πολλοί παίκτες που θα μπορούσαν να απασχολήσουν τον Λάσο έχουν ήδη υπογράψει συμβόλαια. Ο Κώστας Σλούκας πήγε στον Ολυμπιακό, ο Νικ Καλάθης επέλεξε την Μπαρτσελόνα, ο Μάλκολμ Ντιλέινι έγινε παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο, ο Μάικ Τζέιμς έμεινε στην Μόσχα (ΤΣΣΚΑ) και ο Σέιν Λάρκιν στην Πόλη (Αναντολού Εφές).

Επομένως, οι λύσεις για γκαρντ από το... πάνω ράφι, που θα έρχεται από την ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ περιορισμένες. Για την ακρίβεια, είναι μόλις δύο: ο Λούκα Βιλντόζα και ο Σκότι Ουίλμπεκιν, τις οποίες έφερε στο φως προ ημερών η εφημερίδα «Live Sport». Άρα, όσο οι δυο τους βρίσκονται ψηλά στην λίστα των πιθανών αντι - Καμπάτσο, η Μπασκόνια και η Μακάμπι Τελ Αβίβ ενδέχεται να κάνουν... δεύτερες σκέψεις για την νέα σεζόν και μπαίνουν (άθελά τους) στην λίστα των ομάδων που επηρεάζονται ή μπορεί να επηρεαστούν από την μετακίνηση του «Φάκου».

Φυσικά, τόσο ο Αργεντινός παίκτης, όσο και ο Αμερικανός «κοντός» δεσμεύονται με συμβόλαια με τις ομάδες τους. Ο πρώτος λόγος για το πού θα αγωνίζονται την νέα σεζόν ανήκει στους Βάσκους και τους Ισραηλινούς αντίστοιχα. Όμως, αν η Ρεάλ Μαδρίτης χτυπήσει την πόρτα των ομάδων και εν συνεχεία των παικτών, έχοντας γεμάτο πορτοφόλι από την μετακόμιση του Καμπάτσο στο ΝΒΑ, ουδείς μπορεί να προβλέψει αν θα ανατραπούν τα δεδομένα.

Θα μπει η Ρεάλ στη διαδικασία να «σπάσει» ένα κλειστό συμβόλαιο, έχοντας ήδη πληρώσει ακριβά φέτος για να κάνει το ίδιο με τον Αλμπέρτο Αμπάλντε;

Θα πουλήσει ο πρωταθλητής Ισπανίας Χοσέαν Κερεχέτα τον 24χρονο πλέι μέικερ του το ίδιο καλοκαίρι που πούλησε και τον Τορνίκε Σενγκέλια;

Αν μπει στη διαδικασία να τον πουλήσει, πόσα χρήματα θα ζητήσει τώρα, που η προθεσμία για το ύψους 2εκατ. ευρώ buy out του έχει παρέλθει;

Θα μπει η «ομάδα του λαού» σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τον Ουίλμπεκιν, την ώρα που το τεχνικό της επιτελείο θεωρεί σίγουρη την παραμονή του;

Η μπασκετική Ευρώπη περιμένει τις παραπάνω απαντήσεις...

Stand by και ο μέχρι πρότινος «φευγάτος» Λαπροβίτολα

Άλλη μία ομάδα που επηρεάζεται από την απρόσμενη απόφαση του Καμπάτσο είναι και ο Παναθηναϊκός, που τα είχε βρει με τον Νίκολας Λαπροβίτολα. Η αποδέσμευση του 30χρονου Αργεντινού από τη «βασίλισσα» έμοιαζε με τυπική υπόθεση, με τις δύο πλευρές να συζητούν το ποσό που θα έπαιρνε ο παίκτης για να αφήσει το εγγυημένο συμβόλαιο που είχε για την ερχόμενη χρονιά.

Βλέπετε, ο «Λάπρο» έχει στο μυαλό του τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021 και γνώριζε πως στο «τριφύλλι» θα έχει την μπάλα στα χέρια του για αρκετή ώρα. Ο ίδιος δήλωσε πριν από λίγες μέρες πως θέλει να παίζει και στην Ισπανία γνώριζαν πως είναι... φευγάτος. Ενδεικτικό είναι πως στην Μαδρίτη θεωρούσαν μέχρι πριν από λίγες μέρες πως κατά 95% ο άλλοτε NBAer θα αποχωρούσε από το ρόστερ και ότι θα ήταν τεράστια έκπληξη να μείνει στο «WiZink Center».

Ωστόσο, οι λιγοστές επιλογές στην αγορά, που αναλύθηκαν πιο πάνω, ενδέχεται να... αλλάξουν τα πλάνα του Λάσο. Ποιο είναι το back up σχέδιο; Όπως λέγεται στην ισπανική πρωτεύουσα, υπάρχει η σκέψη να φτιάξει ο Ισπανός προπονητής μια γραμμή στα γκαρντ με «σύνθεση ανάγκης» μέχρι τον Οκτώβριο, που θα απαρατίζεται από τους Σέρχιο Γιουλ, Νίκολας Λαπροβίτολα, Φαμπιέν Κοζέρ και Κάρλος Αλοσέν. Σε αυτή την περίπτωση, η Ρεάλ θα πάει για το all in βλέποντας παίκτη από την αμερικανική αγορά το Φθινόπωρο.

Ο πιο έγκυρος ρεπόρτερ σε θέματα της Ρεάλ Μαδρίτης, Κάρλος Σάντσεθ Μπλας, το έγραψε ξεκάθαρα: «Τι θα κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης; Προς το παρόν και με δεδομένο το πώς είναι η αγορά, η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθούν οι Γιουλ - Αλοσέν - Λαπροβίτολα. Ο Αργεντινός έχει συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, αλλά χωρίς τον Καμπάτσο η ομάδα δεν έχει πρόθεση να τον αφήσει ελεύθερο».

6. ¿Qué va a hacer el Real Madrid? En estos momentos, tal y como está el mercado de bases, la idea que manejan es Llull-Alocén-Laprovittola. El argentino tiene un acuerdo con Panathinaikos, pero sin Campazzo el Madrid no tiene ninguna intención de soltarlo. — Carlos Sánchez Blas (@blasradio) July 29, 2020

Συμπερασματικά, η απόφαση του Καμπάτσο να πάει στο ΝΒΑ δεν επηρεάζει μόνο τη Ρεάλ Μαδρίτης, που βγαίνει στην αγορά για να βρει το επόμενο «αστέρι» της, αλλά και τον Παναθηναϊκό, που βλέπει τα δεδομένα με τον Λαπροβίτολα να αλλάζουν, καθώς και τις Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ, που έχουν μεν τον πρώτο λόγο για τους Βιλντόζα - Ουίλμπεκιν, αλλά δεν μπορούν να... κοιμούνται ήσυχες.